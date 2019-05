PRIMAVERA - Lazio - Spal, ultimo atto dei play-off: l'anteprima della finale

L'ultimo gradino da salire, l'ultimo ostacolo da superare. La Lazio di Valter Bonacina domani a Formello dovrà vedersela contro la SPAL nella finale play-off del campionato Primavera 2. I biancocelesti avranno il vantaggio di giocare in casa anche questa sfida, in virtù del maggior numero di punti ottenuti in campionato (uno in più con una partita in meno). L'obiettivo di inizio stagione era quello di rinascere dalle proprie ceneri e rialzarsi subito. Tutto passa però dalla sfida di sabato. Ora non si può sbagliare. L'appuntamento è fissato per le ore 15 al Fersini.



LAZIO - Bonacina si affida agli stessi uomini che hanno battuto in semifinale il Lecce, eccezion fatta per Zitelli. Il rientro di Jorge Silva, squalificato nel precedente match, lo farà infatti finire in panchina. Ha recuperato Scaffidi, non al meglio in settimana. Partirà dal primo minuto e farà ancora coppia con Capanni. In panchina figura ancora Zilli, aggregato dall'Under 17. Il tecnico biancoceleste potrà fare affidamento sull'intera rosa per questa sfida fondamentale.



SPAL - Gli emiliani sono allenati dall'ex calciatore Marcello Cottafava. Hanno ottenuto il secondo posto nel girone A, finendo alle spalle soltanto dell'inarrestabile Bologna. Un campionato importante quello della squadra estense, che spera domani a Formello di coronare una stagione finora perfetta. Nei play-off comunque, la SPAL ha dovuto faticare e non poco contro il Benevento (1-1) nei quarti e contro l'Ascoli in semifinale. Marchigiani battuti per 2-1 soltanto nei minuti finali al termine di una partita molto combattuta. Da tenere d'occhio l'attaccante Spina, uno dei giocatori con maggiori qualità. Nell'ultima sfida si è reso protagonista con un gol e un assist trascinando i suoi in finale.





Finale Play-off Primavera 2



Sabato 18 maggio 2019, ore 15, Stadio Mirko Fersini di Formello (RM)



Lazio - SPAL



Probabili formazioni



LAZIO (3-5-2): Alia; Armini, Silva, Baxevanos; De Angelis, Czyz, Bianchi, Mohamed, Falbo; Capanni, Scaffidi. A disp.: Marocco, Kalaj, Kaziewicz, Petricca, Zitelli, Arapi, Francucci, Shoti, Cesaroni, Cerbara, Nimmermeer, Zilli. All.: Bonacina.



SPAL (4-3-3): Seri; Milani, Farcas, Salvi, Martina; Alessio, Rizzo Pinna, Uzela; Cuellar, Babbi, Spina. A disp.: Fallani, Campi, Pessot, Valesani, Gibilterra, Ielo, Mazzoni, Tunjov, Chakir, Sare, Minaj. All.: Cottafava.



ARBITRO: Feliciani (sez. Teramo).

ASSISTENTI: Catucci-Ciancaglini.