PRIMAVERA TIM CUP - Lazio batte Cosenza 3-1 e stacca il pass per il prossimo turno

Fonte: Lavinia Saccardo - Lalaziosiamonoi.it

Una partita dal doppio volto va in scena al Campo Sportivo Nicola Ferrucci di Campagnano di Roma. Il primo tempo viene giocato a ritmi bassissimi dalle due squadre che nella ripresa invece cambiano decisamente il modo di affrontare la sfida. Ad andare in vantaggio sono i calabresi con la bellissima rete in rovesciata di Zorom al 51', ma il pari arriva quasi immediatamente. Due giri di lancette ed è 1-1 firmato Colistra. All' 80' la rete del sorpasso porta il timbro di Di Tommaso, poi al 90' su rigore è Castigliani a chiudere le danze. La Lazio passa il turno in attesa di scoprire la sua prossima avversaria.

Primavera TIM Cup | Trentaduesimi di finale

Mercoledì 19 ottobre 2022, ore 14:30

Campo Sportivo ‘Nicola Ferrucci’, Campagnano di Roma (RM)

LAZIO (3-5-2) – Morsa; Jurczak, Akwasingi (55' A. Rossi), Ruggeri; Cannatelli (55' Floriani Mussolini), Colistra, Kane, Napolitano (75' Bigonzoni), Marinacci (84' Dutu); Castigliani, Brasili (55' Di Tommaso). A disp.: Martinelli, Bedini, Sana Fernandes, Oliva, Crespi. All.. Stefano Sanderra.

COSENZA (4-3-3) – Sibilano, Cimino, Belgiovane (84' Costanzo), Spingola, Elia, Sirimarco, Pedalino (70' Difatta), Caizza (84' Violante), Maccari (46' Attanasio), Marino, Zorom Sirima (70' Chisari). A disp.: Iovino, Casciaro, De Rogatis, Gigliotti, Novello. All.: Antonio Gatto.

Arbitro: Giorgio Vergaro (sez. di Bari)

Assistenti: Francesco Picciché – Lorenzo Chillemi

Ammoniti: Belgiovane (C) Marinacci, Bigonzoni (L)

Espulsi: ///

FINE SECONDO TEMPO

90+5' - Triplice fischio! La Lazio conquista il passaggio del turno.

90+2' - 5 minuti di recupero concessi e qualche protesta dei calabresi per un presunto calcio di rigore a favore non concesso.

90+1' - Occasionissima per il Cosenza: prima il pallone sbatte sulla traversa, finisce sulla linea di porta e viene spazzato via miracolosamente da un biancoceleste.

90' - Calcio di rigore per la Lazio! La sfera sbatte sul braccio di Sirimarco in area. Dagli 11 metri va Castigliani che spiazza Sibilano e chiude di fatto il match.

86' - Giallo per Bigonzoni che sgambetta un avversario.

84' - Ultimi cambi per Gatto: fuori Belgiovane, al suo posto entra Costanzo. Caizza lascia invece il posto a Violante. Un cambio anche nella Lazio: fuori Marinacci, dentro Dutu

80' - GGGOOOOOOOOOLLLLL DI TOMMASOOOOOOOOOO! Bellissima la rete del laziale che ha sparato il missile a mezza altezza.

77' - Ripartenza con Caizza, Spingola vede Attanasio che non arriva sul pallone.

75' - Cambia Sanderra: fuori Napolitano, dentro Bigonzoni.

73' - Giallo per Marinacci che strattona un avversario.

70' - Zorom non ce la fa. Gatto costretto al cambio: Chisari prende il posto dell'infortunato, mentre Difatta prende il posto di Pedalino

66' - Ospiti momentaneamente in 10 per l'uscita di Zorom.

64' - Punizione per il Cosenza, intanto Sanderra manda a scaldare l'artiglieria pesante: Sana Fernandes e Crespi.

62' - Buon momento ora per la Lazio che si prende il corner.

58' - Conclusione pericolosa ma centrale di Attanasio.

55' - A terra Akwasingi che viene sostituito da Andrea Rossi. Fuori anche Cannatelli, dentro Floriani Mussolini. Il triplo cambio si conclude con Brasili che lascia il posto a Di Tommaso.

53' - GOOOOOOOLLLLL LAZIOOOOOOO! Colistra pareggia i conti che sfrutta la bella palla di Kane che si infiltra in area e la insacca in porta.

51' - Gol Cosenza. Zorom fa un gol bellissimo, prima controlla poi in rovesciata infila il pallone alle spalle di Morsa.

49' - Buona occasione per la Lazio: Brasili ci prova di testa ma non colpisce bene, la difesa ospite lo aveva lasciato completamente solo in area.

46' - Primo cambio per il Cosenza: fuori Maccari, dentro Attanasio.

INIZIO SECONDO TEMPO

FINE PRIMO TEMPO

45' - Niente recupero, termina il primo tempo.

43' - Giallo per Belgiovane.

41' - I biancocelesti sembrano aver alzato decisamente i ritmi.

39' - Occasionissima Lazio!!! Buona giocata in velocità di Colistra, scarico su Brasili che la manda di pochissimo fuori dal palo.

37' - Risultato ancora bloccato, Maccari tenta la conclusione personale, troppo centrale, la presa è facile per Morsa.

34' - Corner per i biancocelesti: Marinaccia dalla bandierina, tiro bruttissimo che termina direttamente in fallo laterale.

26' - Pubblico non soddisfatto dall'arbitraggio del sig. Vergaro che sembra fischiare tanti falli in favore degli ospiti.

23' - Fallo da parte di Castigliani: qualche dubbio sulla decisione dell'arbitro che non sente ragioni e concede punizione ai calabresi.

20' - Altro corner per il Cosenza: dalla bandierina va Caizza, pallone basso, Brasili allontana, Cimino prova a rimetterlo in area ma la presa è facile per Morsa che fa ripartire la sua squadra.

16' - Punizione per il Cosenza: sul pallone va Caizza, pallone che rimane in area di rigore, Zoron non precisissimo e la difesa biancoceleste piò allontanare con calma la sfera.

15' - Occasione Lazio! Bravo Castigliani a vincere un doppio rimpallo: il laziale entra in area, tenta il tiro non troppo potente ma è bravo Sibilano a respingere il tiro.

13' - Ritmi decisamente bassi in questi primi minuti, squadre che non riescono a trovare i pertugi giusti per colpire in area.

9' - Cosenza che costruisce dal basso, Lazio decisamente più attendista.

6' - Conclusione dalla distanza potente da parte di uno degli uomini di Gatto, la sfera però si perde sul fondo.

2' - Corner per gli ospiti che sembrano essere partiti bene: cross sul secondo palo, Marinacci però subisce fallo in area ed è punizione per i biancocelesti.

1' - Al via la prima sfida di Coppa Italia dei biancocelesti!

INIZIO PRIMO TEMPO

Buongiorno da Lavinia Saccardo e benvenuti alla diretta scritta di Lazio - Cosenza, gara valida per i trentaduesimi di Coppa Italia. Oggi campo totalmente inedito: la sfida infatti non si giocherà al consueto Mirko Fersini di Formello, ma a Campagnano, a pochi chilometri dal quartier generale biancoceleste. Dopo i tre punti conquiestati in campionato contro la Reggina per 0-2 lo scorso sabato, i ragazzi di Sanderra sono determinati ad inaugurare la Tim Cup con una vittoria che possa tirare su il morale alla squadra e alla società non soddisfatte dell'avvio di campionato. Tanto turnover oggi, tra gli indisponibili Coulibaly, Giordano Rossi, Troise e il fuoriquota Marino.