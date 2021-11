Rinnovo Sarri-Lazio, Pedullà: “C’è l’accordo di massima”

Dopo la disfatta di Napoli il patron biancoceleste si è presentato a Formello per un lungo confronto con giocatori e allenatore. Come già anticipato dalla nostra redazione, proprio con quest’ultimo si sarebbe portato avanti in merito ad alcune questioni: l’imminente apertura della sessione invernale di calciomercato e soprattutto il rinnovo del suo contratto. Lotito ha piena fiducia in Sarri, lo ha scelto e lo ha voluto fortemente e vorrebbe che il sodalizio continuasse quanto più a lungo possibile. Il tecnico apprezza e ricambia questa fiducia con il suo lavoro e in merito all’argomento aveva già espresso il suo pensiero: “Le scelte dipendono da lui…Sa come la penso, ci sono le basi per costruire qualcosa". Non ci sarebbe da preoccuparsi dunque perché le due parti sarebbero al lavoro per far combaciare le rispettive volontà e secondo quanto si legge in un tweet di Alfredo Pedullà probabilmente l’accordo di massima con il club sarebbe stato trovato: "Lungo dialogo Sarri-Lotito nelle ultime 48 ore: confermati accordi di massima fino al 2025 (o 2024 con opzione), come già anticipato. Sfiorati i discorsi di mercato, analisi profonda del tonfo (senza alibi) di Napoli"

Lazio, Lotito a Formello: squadra sotto processo, ma con Sarri...

