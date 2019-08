RITIRO LAZIO GIORNO 5 - Riposo e... go kart: Immobile e Cataldi piloti veri - FOTO

MARIENFELD - Riposo e divertimento. La Lazio stacca la spina in Germania, lo fa dopo aver giocato l’amichevole contro l’Al Shabab in mattinata. Mezza giornata di relax concessa da Simone Inzaghi e tutti alla pista di kart di Harsewinkel. Il piccolo autodromo si trova a circa 5 km dall’Hotel Klosterpforte: pista lunga circa 820 metri di puro divertimento. Sfrecciano veloci capitanati dal club manager Angelo Peruzzi. Cataldi e Immobile vanno forte, pure il vice allenatore Farris. Niente da fare per Simone Inzaghi e guarda dalla tribuna e non scende in pista. Non tutti i giocatori sono andati però al kartodromo: tra gli assenti c'è anche Milinkovic, uscito infortunato nella sfida contro l'Al Shabab.