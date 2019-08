RITIRO LAZIO GIORNO 6 - Pomeriggio senza allenamento: attesa per Milinkovic

MARIENFELD - La Lazio rallenta. Tutto normale dopo gli sforzi dell’ultima settimana tra amichevoli e allenamenti. Nel pomeriggio niente campo, la squadra si è concessa un altro pomeriggio di tranquillità passato tra fisioterapia e massaggi. Domani ultima fatica all’Hotel Klosterpforte prima del pranzo e della successiva partenza per Vigo. Prove tattiche in vista della sfida amichevole contro la squadra allenata da Escribà.

MILINKOVIC - C’è attesa intorno alle condizioni di Sergej Milinkovic-Savic. Il gigante serbo è uscito dal campo dolorante durante l’amichevole contro l’Al Shabab. In mattinata non si è visto, nel pomeriggio ha effettuato degli esami per capire l’entità dell’infortunio. Lamenta un fastidio al tendine della coscia, potrebbe restare fuori qualche settimana. Per ora ha applicato ghiaccio sulla parte dolorante, si attendono novità. Corrono anche Luiz Felipe, Lukaku e Marusic. Per loro sempre lavoro differenziato per facilitare il ritorno nei ranghi.