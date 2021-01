RIVIVI LA DIRETTA - Inzaghi in conferenza: "Deluso dal risultato ma c'è tutto il tempo per recuperare"

Ancora uno stop per la Lazio che nella prima gara dell'anno pareggia contro il Genoa dell'ex Ballardini. Vantaggio iniziale firmato da Immobile su calcio di rigore e poi il pareggio di Mattia Destro a fissare il punteggio sull'1-1. Queste le parole del tecnico biancoceleste Inzaghi in conferenza stampa al termine del match.

“Ottimo primo tempo dove avremmo meritato di fare un gol in più ma nel secondo il Genoa ha approcciato meglio e noi non siamo stati bravi a soffrire, abbiamo concesso un gol che una squadra come la nostra non deve concedere. Dobbiamo ripartire dal primo tempo, andiamo via delusi perché volevamo i tre punti”.

Più deluso o preoccupato?

“Deluso, preoccupato no perché nelle ultime tre gare la Lazio ha fatto ottime prestazioni. Deluso perché non abbiamo portato a casa i tre punti. Tra due giorni incontriamo la Fiorentina che è una squadra molto pericolosa. Oggi avevamo fuori Correa, Lulic e Fares che ci avrebbero permesso di allungare le rotazioni. Sono rientrati Leiva e Acerbi ora aspettiamo gli altri”.

L’obiettivo è ancora il quarto posto?

“Siamo a un terzo del campionato, c’è tutto il tempo per recuperare e dobbiamo assolutamente farlo anche se ora la classifica non è bella per la Lazio”.

Rinnovo?

“Non ci sarà nessun problema. Al di là del mio rinnovo l’importante è cercare di tornare a fare tre punti che ci mancano da due partite”.

Lazio, soliti problemi: a Marassi pareggio che non serve, col Genoa è 1-1

MOVIOLA - Genoa - Lazio, disastro Calvarese: negato un rigore solare ai biancocelesti

TORNA ALLA HOME