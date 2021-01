MOVIOLA - Genoa - Lazio, disastro Calvarese: negato un rigore solare ai biancocelesti

La Lazio non riesce a fare bottino pieno a Marassi. Il decimo gol in campionato di Immobile non basta per portare a casa i 3 punti. Risultato pesantemente condizionato da un arbitraggio sconcertante di Calvarese. Il primo dubbio in avvio, quando sembra punibile l'intervento di Czyborra su Lazzari nell'area del Genoa. L'episodio però passa in secondo piano considerando quello che avviene dopo: prima il fischietto teramano impiega una vita ad assegnare un rigore evidente per affossamento di Zapata su Milinkovic, poi, nonostante l'ausilio della Var, ne ignora uno solare per fallo di mano di Zappacosta. Sanzionata una spinta inesistente di Luiz Felipe, a completamento di una giornata disastrosa. Di seguito gli episodi del match.

PRIMO TEMPO

6' - Subito un episodio nell'area del Genoa: contatto tra Lazzari, andato al tiro, e Czyborra. Calvarese giudica regolare l'intervento, decisione confermata dal check Var.

12' - Milinkovic viene affossato da Zapata, Calvarese assegna la punizione dal limite. Dopo il consulto del monitor l'arbitro indica il dischetto del rigore.

37' - Contatto nell'area della Lazio in seguito al quale vanno a terra Masiello, Radovanovic e Marusic. Calvarese fischia il fallo in attacco.

43' - Il primo giallo della partita è per Patric, che abbatte Zappacosta sull'esterno.

SECONDO TEMPO

60' - Ammonito Milinkovic, che atterra Zajc a centrocampo.

63' - Giallo per Czyborra che abbatte Lazzari lanciato in profondità.

64' - Il colpo di testa di Luiz Felipe in area viene bloccato con la mano da Zappacosta. Calvarese viene richiamato al monitor da Mazzoleni e incredibilmente non assegna il rigore, punendo una spinta inesistente del brasiliano. Errore clamoroso.

69' - Ammonito Leiva che si aggrappa a Badelj.

90' - Calvarese scodella una palla a due favorendo l'avanzata del Genoa. Arbitro in totale confusione.

93' - Am,mponito anche Escalante per un intervento in scivolata.