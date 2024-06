RIVIVI LA DIRETTA - Italia - Bosnia 1-0: vittoria azzurra firmata da Frattesi

Fonte: Andrea Castellano - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Amichevole

ITALIA - BOSNIA 1-0 (38' Frattesi)

Domenica 9 giugno 2024, ore 20:45

Stadio Carlo Castellani, Empoli

ITALIA (3-4-2-1): Donnarumma; Darmian, Buongiorno, Calafiori; Bellanova (64' Dimarco), Jorginho (64' Pellegrini), Fagioli (64' Cristante), Cambiaso; Chiesa (76' Raspadori), Frattesi (76' Folorunsho); Scamacca. A disp.: Vicario, Meret, Di Lorenzo, Mancini, Gatti, Barella, El Shaarawy, Zaccagni, Retegui, Ct: Spalletti.

BOSNIA (3-5-2): Piric, Ahmedhodzic, Katic, Bicakcic; Gazibegovic, Hajradinovic (65' Burnic), Tahirovic, Saric (65' Huseinbasic), Mujakic (81' Hadzikadunic); Gigovic, Demirovic. A disp.: Hadzikic, Tabakovic. Ct: Barbarez.

Arbitro: Chrysovalantis Theouli (Cipro); Assistenti: Soteriou (Cipro) e Petrou (Cipro); IV ufficiale: Sacchi (Italia).

NOTE

Ammoniti: Huseinbasic (B)

Espulsi: -

Recupero: 1' ; 4'

SECONDO TEMPO

90'+4 - Fischio finale: l'Italia batte la Bosnia per 1-0 grazie al gol di Frattesi.

90'+3 - Il primo giallo del match è per Huseinbasic che ha fermato da dietro il contropiede di Dimarco.

90'+1 - Altro errore clamoroso di Dimarco che regala palla ad Ahmedhodzic. Parata decisiva in uscita di Donnarumma che intercetta il pallone con la gamba.

90' - Quattro minuti di recupero.

88' - Barbarez fa gli ultimi due cambi: escono Gigovic e Katic ed entrano Sosic e Muharemovic.

86' - Demirovic prova a spaventare l'Italia dopo l'errore in disimpegno di Dimarco. Respinge bene l'attacco bosniaco il muro azzurro.

85' - Cambio di gioco perfetto di Dimarco per Folorunsho, che al volo sbaglia l'appoggio per Retegui in area di rigore.

83' - Ultima sostituzione per l'Italia: Retegui prende il posto di Scamacca.

81' - La Bosnia cambia ancora: fuori Mujakic e dentro Hadzikadunic.

80' - Si lancia in avanti Calafiori e tenta il cross in mezzo. Di poco Folorunsho manca il contatto con il pallone.

76' - Doppia sostituzione azzurra: escono Frattesi e Chiesa ed entrano Folorunsho e Raspadori.

73' - Affondo di Cambiaso e altra grande opportunità per Scamacca, che dal dischetto del rigore però calcia troppo centrale e troppo debolmente. Piric para e respinge.

65' - Doppio cambio anche per la Bosnia: escono Saric e Hajradinovic ed entrano Huseinbasic e Burnic.

64' - Tre cambi per l'Italia: fuori Bellanova, Jorginho e Fagioli, dentro Dimarco, Pellegrini e Cristante.

62' - Occasionissima per l'Italia. Dopo una grande azione tutta di prima, Buongiorno serve alto d'esterno Scamacca che al volo conclude verso la porta. Parata decisiva di Piric che respinge in calcio d'angolo.

57' - Brivido per la Bosnia: Scamacca pressa alto il portiere Piric e per poco non riesce a sfilargli in pallone.

53' - Ci riprova Frattesi che viene trovato in area di rigore da Cambiaso, ma il suo tiro termina alto sopra la traversa.

49' - Giro palla degli azzurri che provano ad affondare con l'inserimento di Calafiori. La palla però finisce sul fondo dopo il filtrante di Chiesa.

46' - Inizia il secondo tempo: si riparte dall'1-0 per l'Italia.

PRIMO TEMPO

45'+1 - Fine primo tempo.

45' - Altro affondo di Chiesa che divide in due la difesa della Bosnia. Pallone servito a Scamacca, ma il suo tiro viene deviato in angolo. Un minuto di recupero.

44' - Calcio di punizione per l'Italia da buona posizione. Scamacca calcia in porta ma colpisce la barriera. Murato anche Chiesa dalla difesa bosniaca.

38' - GOOOOOOL DELL'ITALIA! Il vantaggio azzurro è di Frattesi, che calcia al volo in porta dopo il cross in area di rigore di Chiesa. Piric battuto, è 1-0!

33' - Rimane a terra Demirovic dopo lo scontro con Buongiorno. L'arbitro ferma il gioco e il centravanti bosniaco si rialza.

28' - Sul calcio d'angolo di Cambiaso salta di testa Buongiorno. La conclusione del centrale azzurro però finisce alta sopra la traversa.

24' - Altra discesa di Cambiaso dopo l'affondo centrale di Frattesi. Sul cross dell'esterno azzurro, Bellanova viene anticipato e non riesce a ribattere in rete.

22' - Bellanova dribbla sulla fascia e va al tiro, di molto però fuori lo specchio della porta della Bosnia.

20' - Rischia ancora molto l'Italia. Buongiorno rinvia centrale un cross basso che finisce sui piedi di Hajradinovic. Tiro però troppo centrale del calciatore bosniaco che viene murato dalla difesa azzurra.

17' - Contropiede pericoloso della Bosnia con Gigovic, che viene atterrato da dietro da Fagioli al limite dell'area di rigore. Para Donnarumma sulla punizione di Gazibegovic.

14' - Grande sponda di Scamacca di tacco che lancia Frattesi verso la porta. Il centrocampista dell'Inter, però, perde il tempo e non riesce a calciare in porta. Esce Piric che blocca la sfera.

11' - Ci riprova ancora l'Italia, questa volta con il tiro da fuori di Fagioli. Facile però la presa di Piric.

10' - Doppia opportunità per gli azzurri! Frattesi prima viene murato in area di rigore e sulla ribattuta Chiesa non riesce a concludere. Grande azione della formazione di Spalletti nello stretto.

6' - Prima grande occasione per la Bosnia. Dopo l'errore in impostazione dell'Italia, Donnarumma cala una parata decisiva sul tiro angolato di Hajradinovic.

4' - Prima discesa di Cambiaso sulla sinistra che ha provato a cercare Scamacca in area di rigore. Manca di poco il contatto con il pallone il centravanti azzurro.

1' - Inizia il match al Castellani.

AGGIORNAMENTO ORE 20:40: Ai microfoni di SkySport è intervenuto Matteo Darmian nel pre partita dell'amichevole contro la Bosnia (QUI LE SUE PAROLE).

AGGIORNAMENTO ORE 20:30: Ai microfoni di RaiSport ha parlato il ct azzurro Luciano Spalletti, che ha risposto alle recenti dichiarazioni di José Mourinho (QUI LE SUE PAROLE).

Buonasera amici e amiche de Lalaziosiamonoi.it da Andrea Castellano e benvenuti alla diretta scritta di Italia - Bosnia. Al Castellani di Empoli andrà in scena l'ultima amichevoli degli azzurri prima della loro partenza verso Euro2024 in Germania. Fischio d'inizio fissato alle ore 20:45.