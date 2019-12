RIVIVI LA DIRETTA - Lazio, Inzaghi: "Testa solo al Cagliari, poi penseremo alla Supercoppa"

FORMELLO - Vigilia di Cagliari-Juventus. Simone Inzaghi cerca l'ottava vittoria di fila in campionato: si presenterà in sala stampa intorno alle 14 per la conferenza della vigilia. Segui la diretta scritta delle sue parole su Lalaziosiamonoi.it.

Quanto peso ha questa trasferta?

"Una partita difficilissima, troviamo una squadra che sta facendo benissimo, hanno un grandissimo entusiasmo, è una squadra di qualità, può mettere in difficoltà qualsiasi avversaria".

La Lazio ha già fatto il salto di qualità?

"Siamo in un ottimo momento. Guardo indietro, quando non venivano i risultati abbiamo sempre fatto la prestazione. I risultati passano da quelle. Raccoglievamo poco, ora lo stiamo facendo meritatamente. Dobbiamo credere in quello che facciamo, domani sarà molto importante".

La squadra è sul pezzo?

"Abbiamo fatto una buona settimana, sapevamo del match di Rennes in mezzo, dopo i due ko in extratime col Celtic sapevamo che il percorso fosse compromesso. Negli ultimi anni eravamo passati tranquillamente, domani vogliamo una bella reazione. Avevamo il dovere di passare il turno, sappiamo che non siamo stati bravi nelle prime quattro gare del girone. Abbiamo fatto le prestazioni ma non siamo stati bravi a portare dalla nostra gli episodi".

I diffidati non condizioneranno la formazione?

"Assolutamente no, lo sappiamo. La nostra unica concentrazione è per il Cagliari, dopo avremo una finalissima da giocarci. La mia testa è alla gara di domani, i diffidati dovranno fare attenzione ma dovranno essere concentrati solo sul Cagliari".

Cagliari rivelazione del campionato?

"Sì, ha fatto un ottimo mercato. Hanno comprato ottimi elementi, con un tecnico che ha dato organizzazione. Ha dimostrato di giocarsela alla pari con tutte, non mi limiterei a parlare dell'entusiasmo, ma anche dell'organizzazione in campo".

Il reparto da temere del Cagliari?

"Penso che abbiano un'ottima squadra, profondità di rosa. Farei attenzione a tutti i reparti, subisce poco".

Pubblicato ieri alle 14:06