RIVIVI LA DIRETTA - Spezia - Lazio, Sarri: "Lucidi dopo due cazzate. E sul rinnovo..."

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

La Lazio vince una partita importantissima per la corsa all'Europa. Va tre volte sotto, la riprende sempre e poi nel recupero la porta a casa. A breve è atteso in conferenza stampa il tecnico biancoceleste Maurizio Sarri, segui la diretta scritta su Lalaziosiamonoi.it.

Pazza Lazio? Si sente in discussione?

"Sento sempre la stessa fiducia. I risultati delle ultime 8 non le avevamo fatte mai prima. È chiaro che tra 20 giorni dobbiamo essere contenti in due. I posizionamenti in Europa e non non se n'è mai parlato."

"Abbiamo fatto la partita più lucida di tutta la stagione. Dopo due cazzate, abbiamo rimontato giocando il proprio calcio, è un segnale di grande maturità. Abbiamo fatto due erroracci dal punto di vista individuale, ma è finita 10 palle gol a 3. La colpa è di aver tenuto il risultato in bilico".

Cosa c'è da migliorare?

"Io ho visto due errori tecnici. Una squadra con poca concentrazione non può fare una partita come quella di questa sera. Noi ci mettiamo sempre qualche episodio di questo tipo. Un punto con il Milan avrebbe fatto comodo e invece c'è stato l'errore."

Vittoria nel finale?

Un aspetto estremamente positivo, che non sempre c'è stato. L'errore ci buttava nel baratro, invece siamo sempre stati lucidi per cercare di ribaltare il risultato.

Acerbi?

C'erano i compagni che gli facevano i cori. La polemica è una cosa che mi dispiace, io fondamentalmente lo vedo tutti i giorni si applica e si lavora, non la capisco. Spero che sia destinata a finire.

Sui tifosi?

Non mi aspettavo questo settore ospiti così pieno e partecipativo. Quando ci sono e si fanno sentire è diverso, su questo non c'è dubbio.

Sui gol subiti?

Problema di uomini? Non lo so. Ci sono certe partite in cui sembriamo solidi, ma ci mettiamo qualcosa del nostro. Può essere che il nostro modo di giocare ci faccia prendere qualche gol. Però con le altre squadre non mi è mai successo (Napoli e Chelsea), è un'esperienza nuova anche per me. Ci siamo lavorando anche parecchio. Io gol subiti sono meno ma non possiamo essere contenti.

Cosa è successo dalla cena di Natale a oggi per il rinnovo?

Domandalo a Lotito, io non lo so. Ci sono stati degli incontri ma non è mai stato formalizzato niente. Non è neanche un qualcosa di impellente, io il contratto ce l'ho. Io ho voluto fare due anni, tre li voleva lui.