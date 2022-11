Roma - Lazio, Cataldi: "Non ho dormito. Mi sono messo a piangere"

TUTTOmercatoWEB.com

Il derby della Capitale è della Lazio. Animi accesi, grinta e la cattiveria agonistica hanno fatto da cornice ai 100 minuti giocati tra Roma – Lazio. A portare la stracittadina a casa per 1-0 è Felipe Anderson che si conferma sempre più decisivo nei derby. Al termine del match è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel: “E’ stata la partita più facile per me, è da anti professionista ma io dopo la Salernitana che Sergej è stato qualificato non ho pensato a niente altro se non a questa. E’ una cosa brutta ma questa partita era importante. Dopo l’Olanda non sono riuscito a dormire, due giorni e mezzo in cui mi alzavo presto mangiavo poco non sono riuscito a dormire, faccio questa partita da quando ho 12 anni, è stata una cosa difficile e bella. Se dovessi rivivere il pre? Mai, è stato complicato. Abbiamo fatto una buona partita contro una squadra che gioca aggressiva, sporca, come i tanti falli su Zaccagni. Sapevamo fosse difficile e che si potesse decidere in un episodio. Abbiamo vinto partite in cui abbiamo dominato e questa l’abbiamo vinta con la voglia, da derby. Abbiamo vinto da derby, è stato bellissimo. Nell’esultanza? Mi sono messo a piangere appena è finta la partita. Non ho mai vissuto un pre partita così, è stato molto stressante per me. Mi arrivavano messaggi da tifosi, per me è stata una responsabilità grossa, spero di averli fatti contenti e fargli vedere che i sogni possono realizzarsi. La squadra non l’ho vista nervosa, lo ero io, la squadra era tranquilla, tutti sanno poi che vuol dire questa partita. Si sente l’aria da quando parti da Formello. Ero parecchio nervoso e l’ho esternato, mi prendevano in giro i compagni perché non dormivo dicendomi che non stavo bene”.