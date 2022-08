Sarri, che stoccata a Mourinho: "Noi non abbiamo speso, ma investito..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Arriva immediata la replica di Maurizio Sarri in conferenza stampa a José Mourinho. Il tecnico ha risposto alla dichiarazione dell'allenatore della Roma che ha chiamato in causa la Lazio. Questo il suo intervento: "Noi non abbiamo speso, ma abbiamo investito. Lo ringrazio per la grande fiducia... Ma se la Roma dovesse arrivare seconda sarei molto deluso".