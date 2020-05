Serie A, Juventus-Lazio per lo scudetto: l'ipotesi finale prende quota

E se lo scudetto si decidesse davvero in 90 minuti? Gli scenari legati al futuro del campionato sono in continua evoluzione. L’ultima voce, in ordine di tempo, avrebbe del clamoroso. Un’ipotesi che con il passare dei giorni potrebbe diventare realtà, mettendo in secondo piano quella dei playoff. Una finale tra Juventus e Lazio per decretare la vincitrice della Serie A. Sarà tra gli argomenti del prossimo consiglio federale (rinviato alla prossima settimana) e al quale prenderà parte anche il ministro Spadafora: c’è la necessità infatti di trovare un piano B nel caso in cui non si potesse portare a termine la stagione. La preoccupazione maggiore riguarda la possibilità di nuovi contagi e l'eventuale messa in quarantena di intere squadre. L'unico modo sembrerebbe quello di disputare un match tra le prime due in classifica (separate da un solo punto) per l'assegnazione del titolo. Non solo. La partita si disputerebbe allo Stadio Olimpico, come in occasione delle finali di Coppa Italia: il Lazio è una delle regioni meno colpite dall'epidemia, da qui la garanzia di disputare la gara in tutta sicurezza. Qualora dovesse prevalere questa linea, non ci sarebbero retrocessioni in Serie B, con il campionato 2020/2021 a 22 squadre. Solo una voce per il momento, che però starebbe prendendo quota con il passare delle ore.

Articolo pubblicato il giorno 5/5/20 alle ore 18:03