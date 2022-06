SONDAGGIO - Calciomercato Lazio, il futuro di Milinkovic: giusto vendere il Sergente?

Dal futuro di Milinkovic dipende anche il calciomercato della Lazio. Cosa vi augurate possa accadere durante la sessione estiva?

CALCIOMERCATO LAZIO - Il calciomercato deve ancora aprire i battenti ufficialmente, ma le voci di mercato rimbalzano rumorose. In casa Lazio, il secondo anno di Maurizio Sarri sarà all'insegna del cambiamento. Molti calciatori hanno salutato Formello e altri sono destinati ad arrivare. Molto, soprattutto in termini economici, dipende anche da Sergej Milinkovic Savic. Il serbo ha vissuto un'altra grandissima stagione chiusa in doppia cifra di gol e assist e con una qualificazione diretta al Mondiale conquistata con la sua nazionale ai danni del Portogallo di Cristiano Ronaldo. Numeri e prestazioni da grandissimo che hanno riaperto una vecchia domanda: proseguire alla Lazio o cambiare aria e provare a fare il salto in una big internazionale? Una questione che in questi anni è stata una sorta di tormentone che per ora ha sempre visto avere la meglio l'amore per la maglia con l'aquila sul petto. Il legame con la Lazio e i suoi tifosi è qualcosa di forte, ma l'ambizione di misurarsi con i grandissimi e di giocare con continuità la Champions League sono allo stesso modo allettanti. Lotito ha sempre smentito la volomtò di vendere il numero 21 e ha sempre detto di non volersene privare a meno di un'offerta irrinunciabile a tre cifre. La palla ora passa a voi e vi chiediamo, qualora arrivasse un'offerta del genere, è giusto vendere il Sergente? Potete votare le opzioni (no, lo voglio a vita qui o sì, deve confrontarsi con le big) cliccando sul link in basso oppure nell'apposito box in basso a destra nella nostra homepage.

