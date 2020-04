Veron: "Tornerò presto a Roma, voglio bene ai laziali. Su Inzaghi..."

Nella diretta Instagram insieme a Joaquin Correa, Veron, dopo aver fatto qualche domanda all'argentino della Lazio, ha iniziato a parlare in italiano, esprimendo il proprio affetto nei confronti del popolo biancoceleste. Alla domanda del 'Tucu' su quando tornerà a Roma per vedere una partita, la Brujita ha risposto: "Invitami e io vengo, mi fa sempre piacere tornare a Roma. Sono stati due anni intensi. Sono stato già qualche tempo fa, ma tornerò, voglio bene ai tifosi, alla squadra e al club. Peruzzi è un grande, ma ha conservato l'umiltà. Era un portiere coraggioso, se doveva buttarsi con la testa, si buttava. Sempre di buon umore, positivo. Inzaghi? Non mi aspettavo sarebbe diventato un allenatore così bravo, non aveva una grande personalità. Poi è cambiato, è maturato". Poi, alla fine del collegamento: "Un saluto e un abbraccio a tutti. So che è un momento difficile lì, dall'Argentina vi seguiamo. L'Italia è uscita dalla guerra, uscirà anche da questo".

Lega Serie A, decisione unanime: si vuole ripartire in sicurezza

Lazio, Correa racconta a Veron: "Fondamentale l'aiuto dei tifosi e dei compagni"

TORNA ALLA HOMEPAGE