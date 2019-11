Lazio Women, Lombardozzi: "Roma fortunata, vogliamo far valere il nome del club"

Brucia ancora la sconfitta contro la Roma in Coppa Italia. La Lazio Women, assoluta padrona del campo, non ha sfruttato le occasioni create cadendo 2-0 in un derby ricco di rimpianti. Poco male, però. Il cammino in coppa (la formula prevede dei raggruppamenti iniziali e non subito scontri ad eliminazione diretta, ndr) è ormai compromesso, ma il campionato metterà le ragazze di Seleman nuovamente dinnanzi alle giallorosse: "Abbiamo fatto una partita impeccabile sul piano della voglia e dell'agonismo, ci è mancato un po' di cinismo per portare a casa la partita" - ha detto Flaminia Lombardozzi, giocatrice biancoceleste, a Lazio Style Channel - "Speriamo di ribaltare le cose in campionato e di portare a casa i tre punti. In Coppa Italia abbiamo dominato, dimostrando le nostre qualità: gioco corale e caratteristiche tecniche. Il gol della Roma è arrivata in modo fortunoso, con quel pizzico di buona sorte che è mancata a noi in troppe occasioni. Il derby, così come per gli uomini, anche per noi è una partita a sé. La classifica non conta e chi parte svantaggiato sulla carta a volte viene favorito. Il mister ci ha detto che dobbiamo “vincere con serenità”, senza entrare in agitazione se la palla non entra. La sconfitta in Coppa Italia non deve condizionare il nostro percorso in campionato, possiamo prenderci la rivincita. Dimostreremo che il risultato di domenica non è stato veritiero". Lombardozzi è carica: "Sono pronta, vivo il derby da anni e credo, così come le altre mie compagne laziali, che questo sia il momento giusto per trionfare nella stracittadina. Vogliamo far valere anche noi il nome della Lazio". Appuntamento dunque al Mirko Fersini di Formello: domenica 17 novembre, ore 14:30, sarà di nuovo Lazio contro Roma.

