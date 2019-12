Lazio Women, Seleman: "Finalmente siamo tornati a vincere, ora lo scontro diretto"

Non solo Lazio - Juventus. Il weekend della polisportiva è stato positivo anche per quanto riguarda le aquile in rosa, tornate alla vittoria contro il Vittorio Veneto. Per commentare il 3-1, il mister della Lazio Women - Ashraf Seleman - è intervenuto a Lazio Style Channel: "La vittoria contro il Vittorio Veneto è stata importante, finalmente siamo tornati al successo in casa. Era da molte gare che raccoglievamo meno di quanto meritassimo, sono contento della nostra prova. Però, dobbiamo lavorare ancora sulla finalizzazione perché avremmo potuto chiudere la partita con largo anticipo. Abbiamo subito il gol del 2-1 che avrebbe potuto crearci problemi, invece le ragazze sono state brave a reagire. Stiamo crescendo, la squadra sta acquisendo fiducia e consapevolezza. Ora testa a domenica, ci aspetta lo scontro diretto contro la Riozzese, terza come noi".

