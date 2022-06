Brasile, Bolsonaro in posa con la maglia della Lazio - FOTO

Il presidente del paese ha assistito da casa ai match della serata indossando la maglia biancoceleste. Il suo Palmeiras sarà...

Se in Europa i campionato sono fermi per la pausa estiva, in Brasile Il Campeonato Brasileiro Série A è in pieno svolgimento con il Palmeiras e il Corinthias che sonon in vetta alla classifica. La giornata giocata ieri ha visto uno spettatore di eccezione visto che il presidente Jair Bolsonaro non ha voluto perdersi le partite del campionato. Il numero uno del Brasile, però, lo ha fatto in maniera singolare visto che indossava la maglia della Lazio. Bolsonaro è stato immortalato nella foto postata da Mario Frias, ex segretario speciale del ministro della Culura del paese. Il politico ha postato la foto accompagnata dal messaggio: "Guardare un buon vecchio calcio della domenica accanto al presidente Bolsonaro. Che gioco, amici miei! Il mio Botafogo ha vinto ancora al fotofinish. Abbiamo un presidente dal piede caldo?". Ricordiamo che il presidente del Brasile è un grande fan del Palmeiras che scenderà in campo nella notte italiana contro il San Paolo nel posticipo della tredicesima giornata.