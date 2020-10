Bruges - Lazio, Akpa Akpro: "Grazie a dio prendiamo un punto" - FOTO

Dopo l'esordio in Champions della scorsa settimana, oggi Akpa Akpro è sceso in campo dall'inizio e ha dimostrato di poter aiutare Inzaghi e i compagni grazie alla sua tenacia. A centrocampo l'ivoriano ha intercettato molti palloni e ha provato a proporsi in avanti, senza arrivare però al gol. Su Instagram, dopo la partita, ha scritto: "LA SQUADRA. Grazie a Dio prendiamo 1 punto. Forza Lazio". Come per Pereira, anche lui si è subito integrato nel gruppo e sta dimostrando di valere la maglia biancoceleste.