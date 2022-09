Cremonese - Lazio, la società celebra i tifosi con un post social - FOTO

In 2.500 sono arrivati da Roma a Cremona per riempire il settore ospiti dello Zini. Una marea biancoceleste che oggi più che mai ha sostenuto la squadra. Sono stati giorni difficili per la Lazio dopo la bruttissima prestazione in Europa League. Per questo i supporter chiedevano solo una cosa ai ragazzi di Sarri, di essere: "11 leoni".

Richiesta decisamente esaudita dai biancocelesti che hanno sfoderato una prestazione ottima in un campo tutt'altro che semplice. Al termine della gara la società ha celebrato tifosi e squadra con un post: "UNDICI LEONI!".