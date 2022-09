Cremonese - Lazio, Pedro è l'asso in più: "L’ombrellino nel long drink!" - FOTO

Fonte: Ludovica Lamboglia - Lalaziosiamonoi.it

"L’ombrellino nel long drink!", questa la descrizione più azzeccata per il gol di Pedro. Oggi lo spagnolo si è reso protagonista del poker targato Lazio rifilato alla Cremonese tramite una perla, una prodezza, di Luis Alberto che pesca Immobile per poi trovare la firma finale dell'ex Barcellona. Insomma, il gol dell'esterno d'attacco si può definire una vera ciliegina sulla torta, un "ombrellino nel long drink" come sottolinea la società biancoceleste tramite i propri account social. Dove la bellezza è assicurata, Pedro è una garanzia nel mettere quel tocco in più per rendere tutto più magico.