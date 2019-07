Cremonese, Palombi carico: "Grazie per la fiducia, darò tutto"

Si attendeva soltanto l'ufficialità, nel pomeriggio è arrivata anche quella. Simone Palombi, dopo aver ottenuto la promozione in Serie A con il Lecce, ripartirà in B dalla Cremonese trasferendosi in prestito con diritto di riscatto e controriscatto a favore della Lazio. Attraverso un post su Instagram, l'attaccante del '96 ha commentato così la nuova esperienza: "Che la nuova avventura abbia inizio!! Ringrazio la Cremonese per la fiducia e per l’opportunità di esprimermi in una piazza così importante! Sudore, impegno e professionalità non mancheranno mai da parte mia". Tra i commenti anche due messaggi speciali con l'augurio da parte di altri due ex Primavera: Alessandro Murgia e Luca Crecco.