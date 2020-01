Figurine Panini, Immobile miglior giocatore del mese di gennaio

È Ciro Immobile il Best Player di Figurine Panini per il mese di gennaio. L’attaccante della Lazio, autore di sei gol in Serie A soltanto nelle quattro partite disputate in questo 2020, è stato votato dal 47% degli appassionati di calcio e collezioni. Numeri che gli hanno concesso di battere Cristiano Ronaldo e Josip Ilicic, gli altri due giocatori in lizza per il riconoscimento grazie alle ottime prestazioni nel primo mese del nuovo anno solare. La speranza dei tifosi biancocelesti è che la stagione da record possa proseguire a lungo.

