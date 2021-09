Galatasaray - Lazio, la carica della società: "L'attesa è quasi finita" - VIDEO

Solo poche ore separano la Lazio dall'esordio in Europa League. Alle 18:45 la squadra di Sarri scenderà in campo contro il Galatasaray per rialzare subito la testa dopo il ko contro il Milan e iniziare nel migliore dei modi il cammino europeo in un girone difficile in cui incontrerà anche Marsiglia e Lokomotiv Mosca. La società con un post pubblicato sui canali social ha caricato l'ambiente con un video: "L'attesa è quasi finita!".

