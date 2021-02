Immobile, i complimenti del fratello Luigi: "Non puoi fermare il vento..."

LAZIO SOCIAL - Ciro Immobile è l'arma in più della Lazio di Simone Inzaghi. I suoi gol sono sempre pesantissimi e stanno trascinando le aquile sempre più in alto in classifica. Il successo sul Cagliari ha permesso ai biancocelesti di agguantare il quarto posto insieme alla Roma, ma soprattutto di rimanere in scia di Milan, Inter e Juventus. Tra i tanti complimenti per il bomber dei capitolini sono arrivati anche quello del fratello Luigi. Su Instagram "l'altro Immobile" ha scritto: "Non puoi fermare il vento, puoi solo fargli perdere tempo".

