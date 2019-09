Italia Under 19, Armini in campo: "Sempre un onore" - FOTO

ITALIA UNDER 19, ARMINI - Nella settimana delle partite internazionali anche l’Italia Under 19 del ct Alberto Bollini è scesa in campo contro i pari età dell’Olanda. Gli azzurri vanno sopra due volte, poi si fanno raggiungere: finisce 2-2, in gol al 4' Fagioli, al 56' Timber, al 58' Petrelli e al 75' Zirkzee. Il difensore della Lazio, Nicolò Armini, è entrato nella ripresa al 46’ al posto di Gozzi. La felicità del biancoceleste è arrivata anche sui social con un post su Instagram che recita: “Sempre un onore”, con tanto di cuore azzurro.

