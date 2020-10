La Lazio celebra Muriqi: "Abbiamo un pirata in squadra!" - FT

Vedat Muriqi continua ad allenarsi a Formello. L'attaccante scalda i motori per iniziare la sua nuova avventura con la maglia della Lazio. Dopo la trattativa durata mesi, lo stop a causa del covid e di qualche problema fisico ora il kosovaro è pronto a scendere in campo. Anche oggi si è allenato agli ordini di Inzaghi e sabato potrebbe essere convocato per la prima volta per il match contro la Sampdoria. La società ha voluto dedicargli un post social ricordando il soprannome con il quale è conosciuto: "C'è un pirata nella nostra squadra!".

