La Lazio esalta Immobile: "Un eroe è sempre pronto in ogni caso" - FT

Non dimenticherà facilmente questa notte Ciro Immobile. L'attaccante oggi sfidava il suo passato, quel Borussia Dortmund che non gli ha mai regalato le gioie che sperava e che anzi forse non lo ha mai compreso. Questa sera il numero 17 ha portato a casa la sua rivincita: gol e assist, meglio non si poteva sperare. La società, al termine della gara, ha festeggiato King Ciro con un post sui suoi canali social: "Un eroe non è sempre preparato, ma sarà sempre pronto in ogni caso".

