La Lazio vince, la Falchi si spoglia: “Mi tocca pagare dazio...” - FOTO

Sugli spalti dell'Olimpico c'era anche lei. Lazialissima e amatissima sui social, Anna Falchi ha nuovamente scontato la propria penitenza. Un patto non scritto con il suo pubblico e sé stessa: quando la Lazio vince, lei si spoglia. Ormai più una sorta di scaramanzia che altro, visto che i biancocelesti battendo il Napoli hanno infranto un record che reggeva da 20 anni. Quello dei 9 successi consecutivi di Sven-Goran Eriksson. Gli anni passano, non la bellezza della Falchi che su Instagram posa in un selfie hot e scrive: “E con un’altra vittoria in “zona Lazio’ mi tocca pagare dazio. Sola soletta nella mia cameretta ma sempre in compagnia della mia sciarpetta!". Sono 120 anni d'amore, anche Anna Falchi ne è rimasta stregata.