La Serie A sui fratelli Inzaghi: "Stesso stile! Trova le differenze..." - FT

Ora che Pippo Inzaghi è tornato in Serie A col suo Benevento, scattano i continui confronti col fratello Simone. I due fratelli che hanno scritto la storia del calcio giocato, ora hanno voltato pagina e sono pronti a scrivere un altro capitolo da allenatori. Il tecnico della Lazio è già a buon punto, Pippo invece ha fatto una gavetta più dura ma sta ottenendo ottimi risultati. Percorsi diversi, ma stesso stile, come sottolinea la Serie A attraverso il suo profilo Instagram: "Inzaghi’s family style: find the differences // Trova le differenze".

Lazio, si torna in campo a vele spiegate: il pirata Muriqi prepara l'esordio

Serie A, le rose più giovani del campionato: Lazio al diciottesimo posto

TORNA ALLA HOMEPAGE