Lazio, Acerbi e la tenacia di un leone: "E anche oggi mi alleno!" - FOTO

Ognuno passa come vuole le vacanze, il più delle volte si va in cerca di relax. I giocatori della Lazio hanno scelto diverse mete per godersi la sosta, ma una cosa la tengono sempre bene in mente: non si può perdere la forma fisica. La partita di Coppa Italia è alle porte, poi riprenderà il campionato. Acerbi lo sa, d’altronde lui è ogni volta in prima linea per difendere la sua Lazio. Così, in palestra, si è immortalato durante l’allenamento: “No, non è una foto vecchia, mi stavo allenando anche oggi”, recita la didascalia ironica sotto alla foto pubblicata su Instagram. Il leone biancoceleste non abbassa mai la guardia, ogni giorno è buono per migliorare. Sui social, ha raccolto anche il commento del fisioterapista della Lazio Valerio Caroli: “Non mollare mai, bravo Fra!”. Non serve che glielo dicano: Acerbi è uno che non ha intenzione di tirarsi indietro.