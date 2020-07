Lazio, Acerbi festeggia i tre punti ma pensa al Milan: "Concentriamoci" - FT

Solita prestazione di spessore, quella di Acerbi sul campo del Torino. Nessuna sbavatura (com'era accaduto in occasione del gol di Ribery tre giorni prima) e Belotti annullato. Il Leone biancazzurro ha guidato il reparto difensivo con sicurezza e personalità impedendo ai granata di impensierire Strakosha (nessuna parata durante i 90', ndr).

Il difensore ha pubblicato su Instagram due istantanee del match di ieri scrivendo: "+3 Focus on" (letterlamente "Focalizzarsi su", ndr). La squadra di Inzaghi deve rimanere concentrata per fare bene con il Milan anche senza Immobile e Caicedo e, di riflesso, per continuare a rimanere in pressing sulla Juventus in classifica.

