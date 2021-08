Lazio, anche la Serie A augura buon compleanno a Pepe Reina - FOTO

L’estremo difensore della Lazio compie gli anni oggi, 39 candeline per la precisione. Agli auguri del club e del capitano biancoceleste, non potevano mancare quelli della Serie A. Pepe Reina è un valore aggiunto alla Lazio e in generale per il campionato, data la sua esperienza professionale che lo precede per questo è stato molto ben gradito il suo ritorno nella massima serie italiana. Il profilo Instagram della Serie A ha pubblicato con una insta stories i propri auguri per il portiere.

