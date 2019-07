Lazio, Caicedo e gli auguri all'ex compagno Asensio dopo il ko

Sfortunata preseason per Marco Asensio, fuoriclasse del Real Madrid infortunatosi in amichevole contro l’Arsenal. Per lo spagnolo rottura del legamento crociato anteriore e menisco esterno del ginocchio sinistro e uno stop di almeno otto mesi. Attraverso un twee, il suo ex compagno di squadra all'Espanyol (2015-2016), Felipe Caicedo, ha rivolto i suoi personali auguri: "Tanta forza fratellino, rimettiti presto”, è il pensiero dell'attaccante biancoceleste.

Mucha fuerza hermanito recupérate pronto @marcoasensio10 🙏🙏 — Felipe Caicedo (@FelipaoCaicedo) 25 luglio 2019

