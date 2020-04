Lazio, Correa si allena sul tapis roulant. E Felipe Anderson commenta... - FOTO

Non sarà come calpestare il prato verde, ma continuare ad allenarsi a casa è fondamentale per ogni giocatore. Per non perdere ritmo, ritrovarsi con una forma fisica inadeguata alla ripresa. Quella che tutti sperano arrivi presto. Anche i biancocelesti non hanno perso tempo in questi giorni di quarantena, gli uomini di Inzaghi continuano a sostenere sedute di allenamento casalingo nella routine quotidiana. Come Correa, che oggi ha affrontato una lunga corsa sul tapis roulant. L'argentino vuole tornare in campo, ma con tutte le armi a propria disposizione. Lottare per la volata finale, sognare di raggiungere un traguardo forse impensabile a inizio stagione. Così, su Instagram, ha pubblicato la foto che lo ritrae durante l'allenamento: "Finito!", recita la didascalia. Tra i commenti anche quello dell'ex Lazio Felipe Anderson, che lancia una frecciatina: "Bravo. Thomas Strakosha, vedi?". E il portiere biancoceleste non può che farsi una risata.