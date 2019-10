Lazio, Correa tra gli 11 più carismatici del calcio: il sondaggio di 433

La Lazio lo aspetta e 433 - il famoso portale social sul calcio - lo celebra. Joaquin Correa resta uno degli uomini del momento, nonostante l'affaticamento muscolare che lo ha tagliato fuori dai convocati per la gara contro il Rennes. L'eco del suo carisma è così vasta da convincere 433 a inserirlo nella cerchia dei giocatori con la maglia numero 11 più influenti del calcio attuale. Sono 14 in tutto, tra cui personaggi del calibro di Salah, D. Costa, Lemar, Zaha, Bale e Dembélé. Su Instagram 433 rivolge questa domanda ai suoi follower: "Qual è il vostro numero 11 preferito?". Inzaghi a riguardo non avrebbe dubbi, sebbene Correa al momento non riesca a essere così decisivo davanti alla porta come molti si aspetterebbero da lui. Ma sul suo potenziale il mister ha investito molta fiducia e ha spinto il club a imitarlo. Ecco perché l'argentino ha firmato un nuovo contratto (con scadenza nel 2024) con annesso aumento di stipendio (a 2,2 milioni di euro a stagione più bonus). E' sicuramente uno stimolo in più, che potrebbe aiutarlo a uscire da un periodo difficile. Di recente, infatti, Correa ha perso la nonna e da circa un mese a questa parte non riesce a essere più così incisivo in campo. Insomma, ha bisogno di ripartire. E Bologna potrebbe essere l'occasione giusta.

