Lazio, Di Battista guida il piccolo Andrea alla lazialità: "Di padre in figlio" - FOTO

La Lazialità, si sa, molto spesso è tramandata di padre in figlio. Lo sa bene Alessandro Di Battista che in questi giorni si sta dedicando, come molti di noi, alle "faccende domestiche": come ad esempio, guidare il proprio figlio sulla retta via. Lui che della fede biancoceleste non ne ha mai fatto un segreto, oggi su Instagram ha postato una foto che lo ritrae in compagnia del piccolo Andrea mentre riempie l'album delle figurine dei calciatori. Ovviamente la pagina interessata è quella della Lazio. La didascalia che segue non ha bisogno di interpretazioni:

"#tuttiacasa #dipadreinfiglio #noipapà #albumfigurine #soddisfazioni #lazialità"