Lazio, Durmisi sui social: "Tutto accade per una ragione, voglio giocare"

Le strade di Durmisi e della Lazio stanno per separarsi di nuovo. L'esterno danese, rientrato dal prestito al Nizza che non ha esercitato l'opzione di riscatto, non ha mai convinto Inzaghi ed è finito di nuovo nella lista delle uscite. Il calciatore si allena a parte a Formello ed è in attesa di una nuova sistemazione. Durmisi è stato accostato al Celta Vigo e si è parlato anche di un possibile ritorno in patria, al Brøndby. Nel frattempo, l'esterno classe 1994 ha pubblicato un chiaro messaggio sul suo profilo Twitter: "Che voglia di giocare. Tutto accade per una ragione, ripongo la mia fiducia in Dio per tutto nella vita".

Que ganas tengo de jugar everything happens for a reason, i put my trust on God for everything in life🙏 — Riza Durmisi (@RizaDurmisi) September 30, 2020

