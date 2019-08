Lazio, è la giornata mondiale dei mancini: il quintetto scelto dal club - FT

Un giocatore per ogni dito della mano. Quella sinistra. Per la giornata mondiale dei mancini che ricorre il 13 agosto, anche la Lazio ha voluto partecipare con una particolare iniziativa. Sui profili social, infatti, il club ha pubblicato una formazione di calcio a 5 composta tutta da storici calciatori biancocelesti e, ovviamente, di piede mancino. Marchetti è il portiere prescelto, Mihajlovic e Radu i due difensori. Davanti, invece, una coppia tutta tricolore formata da Signori e Vieri. Questa è la top 5 per cui ha optato la Lazio, ma alla fine del post è presente anche una domanda: “Avreste scelto gli stessi 5?”. E le risposte non si sono fatte attendere. Da Acerbi, a Favalli, Claudio Lòpez e Salas. Sono tanti i grandi mancini della storia laziale. Oggi è la loro giornata, e la Lazio ha voluto omaggiarli così. A fondo pagina, la formazione scelta dal club.

5️⃣ 🆚 5️⃣



Per il #LeftHandersDay noi schieriamo questa formazione...



Avreste scelto gli stessi cinque? 🤔 pic.twitter.com/9TCY6F7mkz — S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) August 13, 2019

LAZIO, ORSI SU MILINKOVIC

LAZIO, LE PAROLE DI MILINKOVIC

TORNA ALLA HOMEPAGE