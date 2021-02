Lazio, Escalante: "Meritavamo di più, ma siamo pronti per la prossima sfida" - FT

Escalante si sta integrando sempre meglio all'interno dei meccanismi della Lazio e anche nella prestazione contro l'Inter lo ha dimostrato. L'argentino ha preso il posto di Leiva in mediana ed è stato decisivo nel gol di Milinkovic del momentaneo 2-1, con la sua deviazione che ha ingannato Handanovic. Il centrocampista non si è perso d'animo dopo la sconfitta e su Instagram ha scritto: "Siamo pronti per la prossima sfida, Meritavamo di piú. Non si molla! Sempre forza Lazio".