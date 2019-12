Lazio, Facchinetti e il suo lavoro con Milinkovic: “Col Sergente solo grandi vittorie”

“Porta in alto la mano, segui il tuo...Sergente”. Eh sì, perché Dj Francesco - alias Francesco Facchinetti - oggi ha smesso di cantare. Niente più palchi, nessun microfono. Solo l'abilità di promuovere altri artisti, personaggi pubblici (o calciatori, appunto) da dietro un computer. Da qualche tempo il figlio del più noto Roby Facchinetti, cantante dei Pooh, ha dato vita a un'agenzia di managament chiamata Newco. Agenzia alla quale si è anche affidato il Sergente della Lazio, Milinkovic. Come ha rivelato Facchinetti tramite un post pubblicato sul proprio account Twitter: “Abbiamo iniziato a lavorare con Sergej dalla partita con il Milan a San Siro (dove la Lazio ha vinto e non vinceva da 30 anni). Da lì è iniziata la scalata e non ci siamo più fermati, collezionando in questi primi mesi il gol e la vittoria contro la Juve all’Olimpico in campionato (che mancava da 16 anni) e la vittoria della Supercoppa Italiana a Riyad sempre contro la Juve. Un giocatore quando scende in campo deve usare la testa, il cuore e metterci l’anima, perché per i grandi campioni ogni singolo match non è una semplice partita ma un momento che rimarrà nella storia.. e questo, il nostro Sergente lo sa”.

Grande Sergej

Grande Sergente

Felice di poter lavorare con te! pic.twitter.com/4EXYg45x5A — Francesco Facchinetti (@frafacchinetti) December 30, 2019

