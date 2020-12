Lazio, il messaggio di Immobile: “Uniti ci rialzeremo” - FOTO

Non è bastato un gol d'antologia alla sua Lazio. Anche contro il Benevento Ciro Immobile è riuscito a rubare la scena e aggiungere un tassello alla sua scorta di record. Il risultato finale però non può essere incoraggiante. Anche per questo motivo l'attaccante biancoceleste, ieri capitano, ha mandato un messaggio sui social a tutto l'ambiente laziale: "Uniti ci rialzeremo!". Un augurio per i tifosi rimasti delusi dal rendimento in campionato della squadra di Inzaghi. Serve ritrovare la compattezza del gruppo per tornare a correre insieme.