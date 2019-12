Lazio, il viaggio “della speranza” verso Rennes - FOTO&VIDEO

Un pellegrinaggio, più che una trasferta. La Lazio è partita verso Rennes con l'auspicio che non sia anche l'ultimo viaggio europeo della stagione. Un volo in cui la testa non sarà tra le nuvole, ma fissa alle 18:55 di domani. Ci saranno tante riserve, tanta voglia di mettersi in mostra. Più la classe dei big come Immobile, Acerbi e Luis Alberto. Imprescindibili, in questo momento più che mai. L'obiettivo è vincere con un orecchio a Cagliari (ergo, possibilmente con il minimo sforzo) e uno a Cluj al fianco del Celtic. Nemici per cinque giornate, amici per una sera. La storia dell'Europa League della Lazio si scrive su di un filo sottilissimo lungo più di 2000 km. Sarà il giovedì della speranza.

