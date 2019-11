Lazio, Immobile segna il centesimo gol ma Jessica lo sapeva già: "Sei una sentenza"

Un traguardo difficile da smettere di celebrare quello raggiunto da Ciro Immobile contro il Milan, ben 100 gol con la maglia della Lazio in 147 presenze. Ma c'era qualcuno che evidentemente era sicuro che il bomber biancoceleste sarebbe arrivato in tripla cifra alla prima occasione utile: si tratta della moglie Jessica, partner inseparabile di Ciro e ovviamente presente anche a San Siro. Lady Immobile a fine partita ha pubblicato un post su Instagram corredato semplicemente da uno smile sorridente e la risposta del marito non si è fatta attendere: "Sei una sentenza". E infatti Jessica anche stavolta non ha avuto torto a riporre la propria fiducia nel marito.

