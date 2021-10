Lazio - Inter, i tifosi stanno con Luiz Felipe: “Non ti curar di loro. Non mollare”

Cala un'atmosfera incadescente allo Stadio Olimpico. La Lazio surclassa l'Inter di Simone Inzaghi per 3-1 agguantando un successo inaspettato. Al termine del match Irrati, il direttore di gara, ha espulso Luiz Felipe per un "gesto antisportivo". Il cartellino rosso sta stretto al brasiliano come a tutta la tifoseria biancoceleste, in quanto il centrale aveva solo abbracciato ironicamente l'ex compagno e migliore amico Correa. Tale decisione arbitrale ha scosso l'animo del giocatore biancoceleste tanto da scoppiare persino in lacrime incredulo per il provvedimento a lui assegnato. Dopo la foto pubblicata sul proprio account Instagram, tanti tifosi hanno incoraggiato e sostenuto Luiz Felipe. "Sempre al tuo fianco", "da stasera sei il mio giocatore preferito" hanno commentato in molti. E ancora: "Non ti curar di loro. Noi ti amiamo, forza Luiz", "le tue lacrime dimostrano che sei un vero Uomo, non mollare", "oggi hai dimostrato di essere una roccia, continua a testa alta". Questo recitano alcuni dei commenti arrivati sotto il post del centrale brasiliano. Messaggi di conforto e sostegno, a dimostrare che la Lazio e i tifosi ci sono, anche quando le cose non vanno come dovrebbero andare.