Lazio – Inter, la Serie A e l’appuntamento con il grande calcio: Sergej contro Barella – FOTO

Tra poche ore le luci dell’Olimpico si accenderanno per Lazio - Inter, la gara in programma per le 18:00 valida per l’ottava giornata di campionato. La Serie A per ricordare il match ha pubblicato un post sul proprio profilo Instagram in cui figurano Sergej Milinkovic Savic e Nicolò Barella, scrivendo: “Appuntamento con il grande calcio”. I due centrocampisti saranno tra i protagonisti di questa gara.

Lazio - Inter, si avvicina il fischio d'inizio: "Il calcio è tornato!" - FOTO