Lazio, Isaksen saluta la sua prima stagione in biancoceleste: i suoi ricordi - FOTO

© foto di www.imagephotoagency.it

Prima stagione in assoluto con la maglia della Lazio per Gustav Isaksen. Arrivato in estate dal Midtjylland, il danese si è ritagliato dello spazio durante tutto il corso dell'annata, soprattutto con Sarri in panchina. Dopo l'ultima gara contro il Sassuolo, in cui non è sceso in campo, l'attaccante ha pubblicato un post sul suo profilo Instagram con alcuni degli scatti più belli del suo 2023/24, tra gol, esultanze e coreografie. Di seguito le foto.