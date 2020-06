Lazio, Jony verso Bergamo: "Siamo tornati" - FOTO

Con l'assenza di Lulic (fermo per l'infortunio alla caviglia), la fascia sinistra della Lazio sarà coperta da Jony. Il numero 22 biancoceleste, prima dello stop, era in evidente crescita.

Lo spagnolo, come tutta la squadra, non vede l'ora di tornare in campo e lo dimostra sui social tramite una Instagram Story. Nell'attesa della partenza per Bergamo, l'esterno ha pubblicato una foto scrivendo: "Siamo tornati". Dopo la vittoria di ieri sera della Juventus, i biancazzurri non vogliono perdere il treno Scudetto e per farlo bisognerà lottare contro Zapata & Co.

