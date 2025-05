Lazio - Juve, Tommy Paul impazzisce al pari di Vecino - VIDEO

LAZIO SOCIAL - La Lazio non torna a vincere all'Olimpico. Anzi, in una sfida che sembra stregata, rischia anche di perdere contro una brutta Juventus. A salvare la giornata ci pensa Vecino che in pieno recupero pareggia la rete di Kolo Muani. Un pareggio che lascia ancora aperto tutto nella corsa europea in attesa di conoscere i risultati di Atalanta, Roma e Fiorentina.

Il match con la Juventus è stata anche una parata di stelle del tennis che sono arrivate all'Olimpico per assistere al match. Da Alcaraz a Venus Williams, passando per Opelka e Tommy Paul. Proprio quest'ultimo è stato immortalato dalla fidanzata Paige subito dopo il gol di Vecino. Una storia Instagram che mostra il semifinalista del torneo di Roma dello scorso anno impazzire di gioia dopo la rete dell'1-1. Ecco il video dell'esultanza del tennista:

