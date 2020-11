Lazio - Juventus, anche Jony segue la partita da casa: "Daje" - FOTO

La maglia della Lazio non si indossa semplicemente, si vive e diventa come una seconda pelle. Questo è successo a Jony che, anche se ora non è più un giocatore laziale, continua a seguire le gesta dei suoi ex compagni. Oggi l'esterno si è seduto davanti la televisione per seguire il big match tra biancocelesti e i Campioni d'Italia in carica e per dimostrarlo ha postato una Instagram Story in cui ha scritto un "daje" d'incoraggiamento. Sappiamo tutti poi com'è andata a finire la partita.